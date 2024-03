La minaccia russa è radicata nella memoria storica dell’Est Europa e l’Occidente non lo capisce

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Questo mese è ricorso il settantacinquesimo anniversario delle deportazioni di marzo. Novantamila persone, per il settanta per cento delle donne e bambini, furono portate via dalle loro case senza mai farvi più ritorno. Ancora oggi, la campagna è disseminata di scheletri di cascine distrutte, che imprimono ancora più vividamente nel nostro subconscio il ricordo di famiglie devastate e della Terra Gelida (il nome che gli estoni hanno dato alla Siberia) da cui solo pochi tornarono. Questo evento, come molti altri, ha incrinato ogni singola famiglia in Este con l’arrivo della guerra in Ucraina si sta esacerbando la frattura emotiva tra Est e Ovest. Mi ci è voluto un po’ di tempo, crescendo, per capire che la Siberia esiste davvero. Per un bambino sembrava quasi un posto stregato: troppo grande, troppo freddo e troppo crudele per essere reale. Da piccoli l’avevamo ...