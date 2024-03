Una nuova luce in via Rinchiosa. Apre la libreria Mondadori - Oggi alle 17,30 in via Rinchiosa si inaugura la nuova libreria Mondadori. Una nuova luce dopo che aveva chiuso i battenti la libreria ‘Pianeta Fantasia’. Ad aprirla sono Giorgia Grasso ed Elena Torell ...lanazione

La libreria Mondadori apre in Galleria Umberto I a Napoli: le prime immagini - La libreria Mondadori sta per aprire in Galleria Umberto I a Napoli. Un evento molto atteso dalla città. Sarà, infatti, uno dei più grandi store di libri del capoluogo partenopeo, con comode sale ...fanpage

Benevento, l'influencer Nicola Pesce dona libri all’istituto Pietro Giannone per l'iniziativa “Dieci libri per cento scuole” - Donare 1000 libri alle scuole elementari italiane. È la sfida lanciata da Nicola Pesce, scrittore, editore, imprenditore, «Influencer della gentilezza. Mercoledì 3 ...ilmattino