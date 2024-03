La diga di Genova non convince Ma per Salvini il problema è l’Anac

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un nemico al giorno toglie alla Lega ogni imbarazzo di torno. Così i conti che non tornano al ministro Giancarlo Giorgetti sono scaricati sull’incolpevole Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, mentre lo scaricabarile del segretario Matteopunta sul, l’Autorità anticorruzione che ha smontato la gestione dei fondi Pnrr su una delle opere simbolo della capacità (o in questo caso, dell’incapacità) di spesa del governo. Nel mirino c’è la nuovadi, una maxi opera da 1,3 miliardi di euro e fiore all’occhiello tra le infrastrutture finanziate con le risorse del Recovery Fund. Duro attacco del ministroall’Anticorruzione. Mentre ladi, simbolo del buon uso del Pnrr, è a rischio Al Ministero dei Trasporti, guidato proprio ...

“Sorprende lo stop del l’Anac : è come se pezzi di Stato remassero contro l’interesse nazionale“. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini affida a non meglio precisate “fonti” del dicastero un ... (ilfattoquotidiano)

diga Genova, Pd: "Rixi e Toti, inaccettabili accuse ad Anac, vorrebbero sospendere lo Stato di diritto" - "Più che essere 'quelli del fare', chi governa Regione, Comune e Paese sono 'quelli del fare pasticci'" ...telenord

diga Genova, Bucci 'l'intervento del Mit ci conforta' - "L'intervento del ministro delle Infrastrutture a tutela di un'opera fondamentale per Genova e per tutto il Nord Ovest del Paese come la nuova diga ci conforta". Così il sindaco di Genova e ...ansa

diga Genova: Pd, inaccettabili le accuse di Toti e Rixi a Anac - "In Liguria tutti zitti, che è sospeso lo stato di diritto: per Toti e Rixi i dubbi sollevati da Anac sulla diga non sussistono, anzi, per loro c'è un pezzo di Stato che lavora contro gli interessi na ...ansa