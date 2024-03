La corsa scudetto promette scintille Milano contro Asiago | duello tra big

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tutto come da pronostico: sarannoQuanta eVipers a sfidarsi nella finale di Serie A. L’atteso sper losi giocherà al meglio delle cinque gare e inizierà con la gara-1 del 3 aprile, ore 20.30, al Quanta Village. In semifinale i meneghini hanno superato facilmente Verona, chiudendo la serie sul tre a zero grazie anche all’ultima larga vittoria casalinga per 5-1 (gol iniziale di Banchero seguito poi dalle doppiette di Ferrari e Bernad). E lo stesso hanno fatto i rivali veneti nel derbyCittadella, dimostrando però un leggero calo di forma nelle ultime due partite che hanno visto i Vipers rischiare la sconfitta a più riprese. Quella che inizierà mercoledì sarà la migliore finale possibile per quanto visto in questi mesi.e ...