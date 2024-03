(Di venerdì 29 marzo 2024) Zona delcome sede piùper la futura, evitando di cementificareverde tra Aurelia e via Unità d’Italia, inserita nell’accordo tra Comune e Coop. Una richiesta perentoria quella avanzata dal consigliere Andrea Calcagnini (Insieme per Pietrasanta) con tanto di rendering del progetto da lui auspicato. "Di fronte alla, sfida per il futuro della nostra comunità – spiega – avanziamo un’alternativa più sostenibile: realizzarla al. Una scelta che oltre a preservare la fascia verde lungo via Unità d’Italia, zona di carattere agricolo, offre anche un’opportunità unica di valorizzare un’area che già fa parte del tessuto industriale di Pietrasanta. ...

Il gol di Barbieri permette ai nerazzurri di infrange re un vero e proprio tabù : lo stadio " Tombolato ". Il Pisa non otteneva i tre punti sul campo di casa del Cittadella dal 25 marzo 2007, quando in ... (sport.quotidiano)

La Cittadella dello sport: "Più idonea l’area del Portone" - Zona del Portone come sede più idonea per la futura Cittadella dello sport, evitando di cementificare l’area verde tra Aurelia e via Unità d’Italia, inserita nell’accordo tra Comune e Coop. Una richie ...lanazione

Giornata internazionale dello sport: "Per provare discipline diverse" - Consideriamo l’area Barbaricina come una vera e propria Cittadella dello Sport, sulla quale abbiamo investito molto in questi anni, e dove presto inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova ...lanazione

Sfida Lecco-Cittadella, lunedì 1° aprile - Se non è ultima spiaggia, poco ci manca. Nella sfida che lo opporrà al Cittadella lunedì' 1 aprile alle 15 al Rigamonti -Ceppi, il Lecco di ...resegoneonline