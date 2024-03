La Chionchina premia due donne speciali - Donne protagoniste all’Accademia della Chionchina. L’istituzione pistoiese ha infatti ... ha espresso parole di apprezzamento e riconoscenza per il lavoro che le due premiate svolgono a favore della ...lanazione

Premio di pittura per il liceo Berlinghieri . La mostra e i vincitori - L'Accademia della Chionchina di Pistoia premia studenti del Liceo Artistico Berlinghieri con il "Primo Premio di Pittura Valdinievole Segni e Sogni". Mostra di alta qualità al Palazzo del Podestà con ...lanazione

Studenti di Avellino in visita al “Fedi-Fermi” per uno scambio didattico e di conoscenza - In questi giorni l’istituto ITTS “Fedi-Fermi” di Pistoia ha accolto una delegazione di studenti ed insegnanti dell' ITT “Guido Dorso" di Avellino, impegnata in un viaggio di istruzione in Toscana ed E ...valdinievoleoggi