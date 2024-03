Kieran Trippier si è infortunato questo fine settimana? Aggiornamento sugli infortuni della Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sito inglese: Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, potrebbe riportarein lizza per lo scontro casalingoWest Ham di sabato.è stato inizialmente escluso per due partite a causa di uno al polpaccio e ha mancato le sconfitte contro Chelsea e Manchester City. Non è stato visto allenarsi con il club nemmeno questa, riferisce il Cronaca di Newcastle. Howe ha dichiarato chesarebbe dovuto rientrare alladi marzo e che potrebbe essere presente anche il collega terzino esterno Tino Livramento. Eddie Howe ha dovuto fare i conti con un gran numero dial Newcastle durante la stagione (Credito immagine: Getty ...