Juventus | i convocati per la Lazio | doppia assenza a sorpresa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha appena reso pubblica la lista dei giocatori selezionati per il match contro la squadra di Igor Tudor, in programma sabato alle 18:00. Ladovrà fare a meno di Vlahovic, che è squalificato, oltre a non poter contare su Kostic ed Alex Sandro. Il primo è stato colpito da una sindrome influenzale, mentre il brasiliano è alle prese con un sovraccarico alla coscia sinistra. L’obiettivo dei bianconeri è recuperare entrambi per la gara di martedì in Coppa Italia., iper laSzczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Cambiaso, Djalo, Perin, Sekulov, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende”.

