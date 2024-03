Stop in casa Lazio per l`esterno Manuel Lazzari . La squalifica di Luca Pellegrini riduce ai soli Marusic e Hysaj i laterali disponibili per... (calciomercato)

Slitta, almeno alla prossima settimana, il vertice in casa Lazio per discutere del rinnovo del contratto di Felipe Anderson , giocatore brasiliano... (calciomercato)

Juventus, Felipe Anderson ma non solo in casa Lazio: da Zaccagni a Guendouzi, tutti i nomi nel mirino - Doveva essere la partita di Sarri, e alla fine sarà quella di Tudor. Poteva diventare il riscatto di Vlahovic e invece potrebbe essere il rilancio di Kean. E allora,.calciomercato

FORMELLO – Contro la Juve con la difesa a tre. E Luis Alberto non si allena - Dopo la conferenza stampa andata in scena a ora di pranzo, la Lazio è scesa in campo nel pomeriggio per ultimare i preparativi in vista della gara di domani pomeriggio alle 18:00 allo stadio Olimpico ...cittaceleste

FORMELLO - Lazio, timori per Luis Alberto: rifinitura saltata - FORMELLO - Allarme Luis Alberto, non ha svolto in campo la rifinitura. Lo spagnolo è alle prese con un affaticamento muscolare, la sua presenza per domani è in dubbio, anche se non ...lalaziosiamonoi