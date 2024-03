Judo | Odette Giuffrida quinta nei -52 kg del Grand Slam ad Antalya Delude Assunta Scutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Calato il sipario sulla prima giornata del2024, settimo evento stagionale del World Tour die quarto torneo di un marzo estremamente intenso. La città turca sarà la Stella Polare del tatami nel week end per 628 atleti provenienti da 93 Paesi diversi, con l’Italia che hai ambizioni. In questo day-1 cinque le categorie di peso coinvolte: -48 kg, -52 kg e -57 kg donne; -60 kg e 66 kg uomini. Nei -48 kg femminili, fari puntati su, n.1 del mondo, che voleva contrastare la giapponese Natsumi Tsunoda, favorita della vigilia. Per laka italiana, però, il tutto si è concluso negli ottavi di finale. Dopo aver sconfitto la tedesca Katharina Menz,è stata sorpresa dalla turca Sila Ersin, ...