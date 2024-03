Judo | Grand Slam Antalya 2024 | Odette Giuffrida si ferma ai piedi del podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Va in archivio senza medaglie per l’Italia la prima giornata dell’di. Chi ci è andata vicina è stata, che sia un passo dalnel tabellone riservato alle atlete fino ai -52 kg. La 29enneka romana, prima testa di serie, ha sconfitto l’indiana Chopade, la tedesca Wurfel e l’uzbeka Kadamboeva per raggiungere le semifinali. Qui, la sconfitta contro la poi vincitrice della gara, la nipponica Uta Abe. Nei ripescaggi per il bronzo, l’azzurra è poi incappata in un’altra sconfitta contro la croata Puljiz che le ha tolto la medaglia di bronzo. Delude Assunta Scutto, anche lei prima favorita del draw, che non va oltre il terzo turno nei -48 kg: la 22enne, dopo un bye all’esordio, ha battuto ...