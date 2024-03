Juan Jesus | il Napoli prepara una maxi sorpresa | Ecco cosa succederà domani

(Di venerdì 29 marzo 2024)-Atalanta, il club azzurroun’iniziativa allo stadio Maradona per: “Io sto con JJ” e contenuti speciali. Notizie calcio– In vista della delicata sfida di campionato contro l’Atalanta, ilstando un’importante iniziativa di solidarietà nei confronti di, vittima di recenti episodi di razzismo. Lo slogan “Io sto con JJ” Come riportato da La Repubblica, la società azzurra lancerà la campagna “Io sto con JJ” per manifestare vicinanza al difensore brasiliano dopo i fatti degli ultimi giorni.allo stadio Maradona I dettagli dell’iniziativa sono ancora avvolti dal massimo riserbo, ma l’obiettivo è quello di stupire e coinvolgere i 50.000 tifosi attesi ...

Zazzaroni: “Ecco cos’ha detto Acerbi. Ho scambiato qualche messaggio con Juan Jesus e…” - Napoli in campo alle 12:30 per dire no al razzismo dopo il caso Acerbi "Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana… Leggi ...informazione

Napoli-Atalanta 0-0: l'evento per Juan Jesus e il ricordo di Barone | OneFootball - Per combattere il razzismo, nel pre-partita lo speaker del Napoli ha lanciato un messaggio insieme a Mohamed Seick Mane, (attaccante U15 già protagonista di un video insieme a Juan Jesus) e l’attore ...onefootball

Napoli-Atalanta: alle 12.10 l'iniziativa del club azzurro al Maradona contro il razzismo - Alle ore 12.10 allo stadio Maradona ci sarà una manifestazione contro il razzismo che coinvolgerà tutti i tifosi che assisteranno alla gara odierna tra il Napoli e l'Atalanta. Napoli-Atalanta, iniziat ...msn