(Di venerdì 29 marzo 2024) Secondo le stime del think tank statunitense Isw (The institute for the study of war) le forze russe hanno505di territorio ucraino da quando hanno lanciato le operazioni offensive nell'ottobre 2023. E hanno guadagnato quasi 100in più tra il primo gennaio e il 28 marzo 2024 rispetto agli ultimi tredel 2023. "Le opportunità di sfruttare le vulnerabilità ucraine si amplieranno con il persistere della carenza di armamenti...", scrive l'Isw sul suo sito, "l'arrivo di assistenza occidentale sufficiente e regolare ridurrebbe queste opportunità per le forze russe".

Washington, 29 gen. (Adnkronos) - Il Cremlino si prepara a destabilizzare la Moldavia, probabilmente anche per ostacolare la sua integrazione nell'Ue. Lo scrive il think tank statunitense Institute ... (liberoquotidiano)

Washington, 29 gen. (Adnkronos) – Il Cremlino si prepara a destabilizzare la Moldavia, probabilmente anche per ostacolare la sua integrazione nell?Ue. Lo scrive il think tank statunitense Institute ... (calcioweb.eu)

Ucraina, Zelensky e il piano di Putin: "Dateci armi o guerra presto in Europa" - La Russia di Vladimir Putin può essere fermata in Ucraina. Nel momento forse più critico della guerra, con Kiev a corto di armi e munizioni, l'analisi dell'Institute for the Study of War (ISW) - think ...adnkronos

Isw, Mosca ha conquistato 500 chilometri quadrati in 5 mesi - Secondo le stime del think tank statunitense Isw (The institute for the study of war) le forze russe hanno conquistato 505 chilometri quadrati di territorio ucraino da quando hanno lanciato le operazi ...ansa

Attentato a Mosca, Russia: «Soldi e criptovalute da Kiev ai terroristi dell'Isis». Le nuove accuse del Cremlino - Attentato a Mosca, nuove accuse all'Ucraina da parte della Russia. Mosca sostiene che sarebbero emerse prove di un collegamento tra gli autori dell'attacco terroristico della ...ilmattino