Israele vuole allargare il conflitto | “Aumenteremo gli attacchi Colpiremo Hezbollah dappertutto”

(Di venerdì 29 marzo 2024) La promessa del Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant: "Estenderemo offensiva al nord egli” contro gli. Intanto il raid ad Aleppo, in Siria, ha fatto 42 morti.

(Adnkronos) – Inizia il Ramadan, non c'è accordo tra Israele e Hamas : l'operazione militare a Gaza continua. I vertici militari israeliani e lo Shin Bet hanno "approvato i piani per continuare la ... (webmagazine24)

La deputata del Movimento 5 Stelle denuncia la possibilità di deportazione della popolazione di Gaza in Egitto. "Hanno costruito 300 mila alloggi, circondati da un muro".Continua a leggere (fanpage)

L’esenzione militare agli ultraortodossi è diventata un problema per Netanyahu - In Israele una pratica al centro del dibattito da decenni deve essere stabilita da una legge per continuare a esistere, ma i disaccordi nel governo stanno bloccando tutto ...ilpost

“Israele è diventata radioattiva a causa di Netanyahu”/ Friedman: “Temo che Gaza diventi la Somalia” - La disamina del saggista americano Thomas Friedman che accusa il premier di Israele Netanyahu per quanto sta facendo a Gaza ...ilsussidiario

Gli attacchi aerei israeliani nel nord della Siria causano quarantadue vittime - Almeno 42 persone – 36 soldati siriani e sei combattenti del gruppo libanese Hezbollah – sono morte il 29 marzo negli attacchi aerei condotti da Israele nella regione di Aleppo, nel nord della Siria.internazionale