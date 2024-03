Israele-Hamas, Netanyahu: "Nessun ostaggio sarà lasciato a Gaza" - "Nessun ostaggio resterà nella Striscia di Gaza". Lo ha promesso il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel corso dell'incontro con i parenti delle persone ancora nelle mani di Hamas dal 7 ot ...adnkronos

Guerra in Medio Oriente: Onu a Israele, “fame a Gaza possibile crimine di guerra”. Miliziano Jihad confessa uno stupro - Per l’Onu Israele ha una responsabilità significativa nella catastrofe umanitaria in corso a Gaza e che esiste un caso «plausibile» che lo Stato ebraico la ...lastampa

Netanyahu è un problema, ma non è “il” problema. Hamas è il problema - Troppa melma viene gettata sulla questione delle divergenze d’opinione tra Israele e Stati Uniti sulla continuazione della guerra di Gaza. Innanzitutto c’è l’idea – dilagante all’estero, ma che prende ...israele