(Di venerdì 29 marzo 2024) Il militare israeliano in un'intervista esclusiva all'Adnkronos: "Ringrazio Meloni, stiamo combattendo contro l'Iran su 7 fronti: serve forte posizione Roma" Per stabilizzare il Medio Oriente c'è bisogno di una "forte posizione dell', dell'Europa e degli Usa" contro "l'aggressione iraniana"; le universitàne e la nostra società devono capire "chesta combattendo una guerra di

Israele, ex generale Avivi: "Hamas pericolo anche per Italia, operazione Rafah inevitabile" - L'ex generale di brigata israeliano Amir Avivi, fondatore e amministratore delegato dell'Idsf (Forum per la difesa e la sicurezza di Israele) parla in un'intervista esclusiva all'Adnkronos mentre la ...adnkronos

Guerra Israele-Hamas, Gallant: "Estenderemo offensiva a nord, contro Hezbollah". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Gallant: 'Estenderemo offensiva a nord, contro Hezbollah'. LIVE ...tg24.sky

Cosa prevede il bando con Israele che ha spaccato l’università italiana - Dopo gli atenei di Torino e Roma, anche la Scuola Normale di Pisa chiede alla Farnesina di rivedere l’accordo ...ilsecoloxix