Isola dei Famosi | ex naufraga si sposa | ecco chi celebrerà le nozze

(Di venerdì 29 marzo 2024)dei, fiori d’arancio per un’ex. A celebrare le suesarà un famoso conduttore Raiad agosto per Roberta Morise e il compagno Enrico Bartolini. I due, che presto diventeranno genitori di un maschietto, hanno annunciato la data del lieto evento per il prossimo 31 agosto. La Morise ha raccontato qualche dettaglio in più al settimanale Gente. In primis, ad officiare ledell’ex professoressa de L’Eredità sarà il suo amico Alberto Matano. La festa si terrà in Toscana all’Andana, luogo dove si sono conosciuti i due futuri sposi. Si tratterà di una festa dove non mancheranno balli e tanto divertimento. Intanto prima del matrimonio, nascerà a maggio Gianmaria. La coppia sta insieme da poco, ma ha deciso di fare questo passo importante. Il compagno di ...