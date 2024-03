Inter troppo vecchia o solo esperta? Le due formazioni a confronto

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’di Inzaghi a livello mediatico è descritta come squadrama i dati complessivi sulla rosa nerazzurra dimostrano il contrario. Non si può parlare di un gruppo anziano (“Over-30”), anche perché i tanti giovani (“Under-30”) titolari abbassano di gran lunga l’età media DUE“OPPOSTE” – L’è prima nella classifica di Serie A anche grazie all’esperienza acquisita negli anni. Esperienza dimostratra dall’età di alcuni dei suoi calciatori più importanti. Basti pensare che il tanto chiacchierato Francesco Acerbi (1988) ha da poco compiuto 36 anni ed è il più “anziano” del gruppo-squadra. Primavera esclusi, il più “giovane” – invece – è Kristjan Asllani (2002) con i suoi 22 anni compiuti nel giorno del 116° compleanno dell’. L’età media della rosa di Simone Inzaghi è esattamente 29 ...

Futuro tutto argentino per l`attacco della Lazio . In caso di addio di Immobile infatti il candidato principale - per non dire unico –... (calciomercato)

Per il momento il club nerazzurro attende l'evolversi della situazione, ma non vuole che il suo capitano sia troppo spremuto - Per il momento il club nerazzurro attende l'evolversi della situazione, ma non vuole che il suo capitano sia troppo spremuto ...gazzetta

Milan, Pioli non si piange addosso: 'Ci avviciniamo all'Inter' - Giornata di conferenze. Dopo Allegri, ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della partita Fiorentina-Milan "La classifica no.ilbianconero

L’Inter inizia a pensare al post-Acerbi: spunta Mario Hermoso - La brutta vicenda che ha visto protagonista suo malgrado l’italiano c’entra poco con le riflessioni che stanno facendo i nerazzurri sul futuro. Francesco Acerbi è una colonna dell’Inter attuale ma non ...calcioblog