Inter-Roma Women 1-2 | beffa finale! Non basta Bonfantini

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 29 marzo 2024) Termina con il punteggio di 1-2, terza sfida valevole per la Poule Scudetto 2023-24. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1.? Dopo aver chiuso sotto, ma in crescendo il primo tempo, l’entra bene nella ripresa mettendo sotto ladi Spugna. Dopo due minuti, Cambiaghi sfiora la rete del pareggio, ma bravissima Caesar a chiudere tutto in uscita. Al 60?, ecco il gol del pareggio delle nerazzurre: ottimo controllo di Cambiaghi, che vince il contrasto con Minami sulla fascia destra e disegna un cross perfetto in favore di: quest’ultima non se lo fa ripetere due volte e segna la rete del pareggio. Tre minuti più tardi, l’prova anche il sorpasso: ma questa volta Magull non ...