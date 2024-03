Inter Oaktree | un fondo inglese studia la situazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) dei nerazzurri: gli scenari per il futuro della società e di Zhang Si avvicina sempre più la deadline del 20 maggio, data nella quale scadrà il prestito fatto daa Zhang, e continuano a farsi insistenti le voci relative ad una possibile cessione dell’ad un nuovo investitore. Sotto questo

Nell’ Inter è tutto fermo, il 20 maggio Zhang potrebbe non essere più il presidente. Lo scrive il Corriere dello Sport. Scrive il quotidiano che l’unica certezza Inter ista è lo scudetto. Su tutto il ... (ilnapolista)

Oaktree ha trovato un acquirente per l’Inter , è cominciata la valutazione del club . Lo scrive il Corriere dello Sport con Alessandro Giudice. Quanto accade in questi giorni al l’Inter porrà le ... (ilnapolista)

Inter , con la richiesta di Oaktree di un nuovo ingresso nella proprietà cambiano gli scenari di calciomercato L’ Inter potrebbe vedersi stravolgere i piani per le prossime sessioni di mercato, data ... (calcionews24)

Inter, c’è anche BC Partners tra i fondi Interessati al club. Lo scenario - l'ipotesi di cedere la maggioranza delle azioni dell'Inter è svanita, poiché la famiglia Zhang non ha ritenuto congrua la valutazione complessiva di 850 milioni proposta dai gestori del fondo.gonfialarete

CorSport - Inter, si decide il futuro dei prossimi anni: c'è un compratore coinvolto da Oaktree - Quanto accade in questi giorni all’Inter porrà le premesse per disegnare i prossimi anni del club. In vista del 20 maggio, quando scadrà il.ilbianconero

Plata o Plomo Perché Oaktree ha fatto fuori Zhang dal progetto Inter - L’era Zhang, che ha riportato l’Inter ai vertici del campionato italiano e nella prima fascia del gotha europeo, ha ormai una data di scadenza, come uno yogurt Danone o un pesto Buitoni. Oaktree ha fi ...sportcafe24