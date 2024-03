Infortuni Roma | novità sulle condizioni di Dybala e Spinazzola

Giornata di riposo per la squadra giallorossa che tornerà ad allenarsi mercoledì, quando inizierà la vera preparazione per la ripresa del campionato. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria: ... (sportface)

Azmoun, nei prossimi giorni gli esami: cresce l'ottimismo per le sue condizioni - Nei prossimi giorni si effettueranno gli esami strumentali per avere un'idea più chiara e approfondita sull'Infortunio. La Roma spera in una risposta positiva ed ha scelto di programmare tutti i vari ...ilromanista.eu

Emergenza Infortuni scongiurata: Shomurodov è ok, Mina quasi pronto - Le ultime dal CRAI Sport Center sono positive per Ranieri. L’infermeria è quasi vuota e anche l’ultima emergenza, quella di Shomurodov infortunato in nazionale, è rientrata. L’attaccante ha lavorato ...calciocasteddu

Roma, Dybala ancora a parte e a forte rischio per Lecce. De Rossi recupera Sanches e Smalling - La Roma di De Rossi continua a lavorare e a prepararsi in vista del match contro il Lecce in programma per lunedì 1 aprile alle ore 18 e valido per la 30esima giornata di Serie A. Paulo Dybala resta ...calciolecce