Incidente stradale per Ascierto | l’oncologo ricoverato a Latina

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutopercampano Paolo, travolto da un’auto a un incrocio mentre era in sella alla sua moto e in compagnia di un amico. L’si è verificato lungo una strada a. Il medico del Pascale ha riportato diverse fratture alla gamba sinistra, tanto da dover ricorrere a un intervento chirurgico nella giornata di ieri. Arrivati anche gli auguri del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha fatto riferimento all’nel corso del solito appuntamento del venerdì. “Faccio un augurio particolare a un medico importante del Pascale, Paolo, che ha avuto unqualche giorno fa per il quale ha subito degli ...

Terribile incidente in via Pontina Vecchia, la statale che si snoda da Roma verso sud. Uno schianto fortissimo che ha coinvolto tre auto e spezzato la vita di una bimba di appena sette anni e ... (leggo)

Tragedia a Labaro: Paolo Tolli muore a 44 anni in drammatico Incidente stradale - La strada continua a mietere vittime nella Capitale: giovedì sera, a Labaro, Roma Nord, un grave Incidente stradale ha portato alla morte di Paolo Tolli, un idraulico di 44 anni. L'uomo è stato ...41esimoparallelo

Automobile va a sbattere contro una casa a San Cristoforo - Un grave Incidente stradale è accaduto questo pomeriggio alle 14.38 tra San Cristoforo e Pergine Valsugana. Il conducente di un’automobile ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere cont ...ladigetto

Pullman precipita in un burrone e prende fuoco in Sudafrica: 45 morti, si salva sono una bambina di 8 anni - Una bambina di 8 anni è l'unica sopravvisuta in un Incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone. L'autobus sul quale viaggiavano è precipitato per circa 50 ...leggo