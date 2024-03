Incidente in monopattino | 35enne ricoverato in ospedale in codice rosso

(Di venerdì 29 marzo 2024) Cade ine batte violentemente la testa sull?asfalto: unleccese, ferito nell'impatto, è stato soccorso e trasportato in ambulanza, con, in...

Incidente con monopattino elettrico, ambulanza e auto medica a Saronno e traffico in tilt . rientro complicato per lavoratori e studenti questa mattina a Saronno , dove un Incidente stradale che ha ... (ilnotiziario)

Troppi incidenti dall’inizio dell’anno e non per colpa delle auto: ecco il reale problema - A Pescara si registra un incremento degli incidenti dovuti ai monopattini elettrici e ai mezzi a due ruote. Si attendono novità politiche ...abruzzo.cityrumors

monopattino contro un'auto, ambulanza e automedica a Vignate - Stava uscendo da via Garibaldi per immettersi in via Lazzaretto, poi lo schianto contro un monopattino e il conducente sbalzato in terra. Paura oggi pomeriggio a Vignate a seguito di un Incidente avve ...primalamartesana

Incidente in monopattino, muore dopo giorni di agonia Gony Asti, 50enne di Mogliano Veneto - MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Incidente in monopattino, muore dopo sei giorni di agonia Ali Yousuf Goni, per tutti "Gony Asti", 50enne di Mogliano. L'Incidente nella notte ...ilgazzettino