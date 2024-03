In Italia il tasso di natalità è al minimo storico | ci sono più over 80 che bambini sotto i dieci anni

La BCE taglierà i tassi solo a giugno Ecco che cosa significa - La BCE posticipa il taglio dei tassi a giugno: incertezza e tensione nei mercati finanziari europei mentre le banche si preparano.it.benzinga

Natalità in discesa, ennesimo minimo storico. Cala invece la mortalità: sei neonati e 11 decessi per mille abitanti. Il Report Istat - Con appena 379mila bambini venuti al mondo, il 2023 mette in luce l’ennesimo minimo storico di nascite, l’undicesimo di fila dal 2013. Un inverno demografico che dal 2008 (577mila nascite) non ha cono ...quotidianosanita

Liguria: regione più vecchia d'Italia, si fanno sempre meno figli, -1,7% nel 2023 - Soltanto 64 liguri su mille hanno un'età fino a 9 anni, mentre sono il 29% gli ultrasessantacinquenni e uno su 10 ha più di 80 anni ...telenord