In Grecia quarto aumento del salario minimo in 5 anni La retribuzione base sale a 830 euro al mese

(Di venerdì 29 marzo 2024) Unc’è anche in. E dal prossimo aprile salirà del 6,4%, raggiungendo gli 830lordi. Lo ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis, durante una riunione di gabinetto. “La decisione di oggi darà sollievo ai lavoratori senza intaccare la forza dell’economia e la competitività delle imprese”, ha spiegato Mitsotakis. L’è ilnegli ultimi cinque. Un anno fa ilmensile era stato alzato a 780. “Stiamo compiendo un ulteriore passo per rispettare i nostri impegni pre-elettorali”, ha aggiunto Mitsotakis, il cui governo è sopravvissuto giovedì sera a una mozione di sfiducia presentata dal partito socialista Pasok. Il premier ha anche ribadito che il suo governo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’24” Fallo in attacco anche per Xenaki. 7’39” Fallo in attacco di Palmieri. Primo sprint per l’Italia, in calottina bianca. Blu invece per la Grecia. 18.31 ... (oasport)

Euro 2024: l'Ucraina si qualifica, vittoria ai playoff per 2-1 sull'Islanda - L'Ucraina batte 2-1 in rimonta l'Islanda. Insieme a Polonia e Georgia, sono le ultime tre nazionali qualificate. Completo il quadro dei sei gironi del torneo di calcio in programma dal 14 giugno in Ge ...it.euronews

Euro 2024: l'Ucraina sorride, storica prima volta Georgia - Nonostante la guerra. L'Ucraina, in campo neutro in Polonia, strappa uno degli ultimi tre pass messi a disposizione per il torneo continentale in programma da giugno in Germania: lo fa rimontando con ...ansa