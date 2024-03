Impedire di aprire alcuni siti sul telefono

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 29 marzo 2024) Con i moderni telefoni possiamo accedere a qualsiasi pagina Web presente su Internet senza nessun tipo di filtro o senza nessun blocco. Se lo smartphone verrà utilizzato dai minori, questo potrebbe essere un problema: di fatto hanno a disposizione l'intera rete Internet senza nessuna forma di controllo. In questa guida abbiamo raccolto tutti i metodi per bloccareInternet sul, sia in caso di smartphone Android sia nel caso si utilizzi un iPhone. I filtri che andremo ad impostare sono difficili da superare, ma non inviolabili: meglio affiancare ad essi una buona forma di controllo parentale (rimaniamo vicini ai nostri figli quando usano lo smartphone, specie se hanno meno di 14 anni d'età). LEGGI ANCHE -> Come bloccare un sito da Router, PC e smartphone 1) BloccareInternet su Android Uno dei metodi più rapidi ...