Impallomeni | «Acerbi | un suggerimento! Inzaghi | bene rimanere»

(Di venerdì 29 marzo 2024)e Juan Jesus sono ancora al centro delle cronache nonostante il caso sia stato chiuso con l’assoluzione dell’interista dalle accuse di razzismo.invita i due calciatori a incontrarsi per una bella stretta di mano e poi dice la sua sul possibile rinnovo di: di seguito il suo intervento a TMW Radio STRETTA DI MANO – Francescoe Juan Jesus fanno ancora discutere, ma secondo Stefanoproprio i due protagonisti dovrebbero chiudere il caso con una stretta di mano: «Sul caso-Juan Jesus, al netto di tutto quello che si sta dicendo, dico: perché non la finiscono lì? Perché non si incontrano, una bella stretta di mano e via? Aiuterebbe entrambi. Ho sentito Abodi sul caso e condivido le sue parole. Sanno soloe Juan ...