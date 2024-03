Ilaria Salis | Orban vuol punire Italia e Ue E l’impegno del governo italiano rasenta il ridicolo

(Di venerdì 29 marzo 2024) La mattina di giovedì 28 marzo verso le 8, davanti al Tribunale di Budapest, noi membri di una delegazione di giuristi e cittadinini solidali consiamo stati minacciati (“vi spaccheremo la testa”) da un gruppo di neonazisti ungheresi. Il piccolo episodio è indicativo di un certo clima di tensione e del carattere sempre più apertamente politico assunto dal processo a. Tale carattere politico, oltre che dai gruppi di estrema destra, è stato impresso dal, oggi in forte crisi proprio sulla questione della giustizia a partire dalle rivelazioni su vari atti di corruzione che coinvolgerebbero la ministra Judit Varga, oggi dimissionaria, e settori non trascurabili della magistratura inquirente. Quella stessa magistratura inquirente che ha voluto fare del processo contro la ...

