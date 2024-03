Ilaria Salis e l’ipotesi di una candidatura alle Europee Il costituzionalista Clementi | «È possibile | ma sarebbe un boomerang politico» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non occorre andare troppo indietro negli archivi. Era il 2017 e nella vicina Barcellona si celebrò un referendum per l’indipendenza della Generalitat de Catalunya. Le foto della folla oceanica sulla Rambla, colorata di bandiere a strisce gie rosse con triangolo blu, poi la dura repressione della polizia, gli arresti dei politici più rappresentativi di quella stagione. Tra loro, Oriol Junqueras i Vies, che nel 2019 sarà eletto al Parlamento europeo ma non prenderà mai possesso del suo seggio, in quanto detenuto nelle carceri spagnole. È il caso più recente di una persona privata della libertà e candidata all’Europarlamento. In Italia, ma si trattava di un’altra epoca, Enzo Tortora fu inserito nelle file dei Radicali mentre si trovava ai domiciliari: nel 1984, elettocon oltre mezzo milione di voti, il giornalista era ...