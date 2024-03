Il Volo | attraverso le asperità ‘Ad Astra’ | «Bisogna rialzarsi e lottare | sempre Il dubbio è la risposta»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si intitola ‘Adil nuovo album de Il, primo progetto discografico in cui Gianluca, Ignazio e Piero si confrontano solo con brani inediti. Il risultato è un itinerario che, affrontando sasso dopo sasso il percorso per aspera, guarda dentro di sé interrogandosi sul senso dell’esistenza. Ma poi alzare lo sguardo all’insù e ammira un cielo che è mistero. E se non esiste astrum senza asperitas, anche una volta raggiunta la vetta non ci si può fermare. Ogni caduta, ogni scine, ogni conquista guarda oltre, inseguendo il. Come vivete l’uscita di questo album che è quasi un debutto bis, considerando che si tratta del primo album solo di inediti?Ignazio: Sì e no, perché è vero che è il nostro primo disco interamente di inediti ma più che una virata è stata una scoperta di noi stessi. Non avevamo mai ...