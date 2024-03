(Di venerdì 29 marzo 2024) Strano, quello in cui permane l’eco dell’assalto di un giovane ultracattolico ad Andrea Saltini, reo di avere esposto nel museo diocesano di Carpi un’opera reputata blasfema dal gruppo di riferimento dell’aggressore. Strano che si debba commentare come novella notte di san Bartolomeo un atto in fin dei conti grottesco, nella sua drammaticità, compiuto con parrucca, spray e anello contundente. Un atto contro la gerarchia ecclesiastica, visto che il placet alla mostra era stato dato dal Vescovo: e, se il Vescovo è vescovo, capirà in materia qualcosa di più rispetto noi fedeli comuni. Un atto contro la libertà del singolo, in generale dell’uomo e in particolare dell’artista, che costituisce la spina dorsale del cristianesimo. Un atto contro il testo del Vangelo, dove Gesù accoglie prostitute e pubblicani mentre ammonisce: chi è senza ...

A Taxco, in Messico, c'è stata la tradizionale processione del Venerdì Santo. Uomini incappucciati hanno camminato per le strade frustandosi e portando pesanti fasci di spine sulle spalle, in segno ... (liberoquotidiano)

Il Venerdì santo in cui bisogna difendere la Chiesa dai cattolici: ... L'artista ferito a Carpi e le stravaganti motivazioni di una mostra in chiesa Strano Venerdì santo, quello in cui permane l'eco dell'assalto di un giovane ultracattolico ad Andrea Saltini, reo di ...

Con papa Francesco al Colosseo una Via Crucis per imparare a pregare: Sono meditazioni che parlano direttamente al cuore di ciascuno credente quelle che papa Francesco ha scritto personalmente per la Via Crucis che presiederà in questo Venerdì Santo 2024 al Colosseo. ...