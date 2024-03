Il trentenne gambizzato si è ferito da solo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Mi hanno sparato", aveva detto agli agenti delle Volanti arrivati in via Walder dopo l’allarme fatto scattare da una passante, che l’aveva visto riverso sul marciapiede sanguinante. Due ferite all’inguine e a una gamba, provocate da un proiettile, cheper miracolo non l’avevano fatto morire dissanguato. Un agguato in piena regola, sembrava essere stato, alla tre del pomeriggio nella zona collinare e residenziale di Biumo Inferiore, che aveva inevitabilmente fatto scattare l’allarme e la polemica politica su una "Varese da Far West" (le parole usate dalla Lega in Consiglio comunale). A distanza di due giorni, è emersa un’altra “storia“. Il 39enne trovato agonizzante a terra non era finito nel mirino di chissà quali criminali intenzionati a gambizzarlo ma si sarebbeda. Un colpo accidentalmente partito dalla pistola ...