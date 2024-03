“Il terzo Grimm” è l’ultimo romanzo di Luigi Barnaba Frigoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Segrate (Milano), 2 aprile 2024 – "Il", ultimo lavoro di, si ispira a fatti reali e si snoda intorno a una serie di fiabe raccolte all'interno del libro, scritte dialogando con un'intelligenza artificiale. Unfantasy per bambini e ragazzi a partire dai 12 anni in su che è insieme un inedito esperimento narrativo per esplorare un tema attualissimo: l'I.A. è (già) in grado di evocare i demoni che si annidano nell’anima di ciascuno di noi? A questa e alle domande del pubblico cercherà di rispondere l’autore giovedì 4 aprile a Segrate in occasione della presentazione del suo, appena pubblicato da Rizzoli, nella Sala Polifunzionale del Centro Verdi (ore 18.30, via XXV Aprile, Segrate). L’ingresso è libero La trama La ...