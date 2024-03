Il ponte di Riglione intitolato a Ugo Melani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) La Giunta Comunale ha approvato ieri, giovedì 28 marzo, una delibera per intitolare ilciclopedonale sull’Arno che collega i quartieri die Cisanello a Ugo. Ugo era noto come il traghettatore die per una vita intera, sotto il sole a picco e sotto la pioggia battente, portava con la sua barca i pisani da una riva all’altra dell’Arno e ha continuato a farlo fino al 1980. «Procediamo all’intitolazione deldia Ugo, così come promesso alla famiglia quando inaugurammo l’infrastruttura – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti. Ilsorge infatti in corrispondenza dell’area dove un tempo vi era il passo di barca che collegava le due sponde dell’Arno, dallo scalo dialle ...