Il patrimonio dell’1% più ricco degli americani ha superato la cifra record di 44mila miliardi di dollari

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ildell’1 per cento dei cittadiniStati Uniti, la quota più ricca della popolazione, ha raggiunto ladi600dialla fine del quarto trimestre dell’anno scorso. Secondo gli ultimi dati della Federal Reserve Bank, la banca centrale Usa, i rialzi azionari di fine anno hanno gonfiato i portafogli dei paperoni, aumentando la loro ricchezza di altri duemiladi. All’interno di questo uno per cento della popolazione statunitense, secondo le definizioni della Fed, rientrano tutti i cittadini con unsuperiore a 11 milioni di. Negli ultimi tre mesi del 2023, il valore delle partecipazioni azionarie ...

