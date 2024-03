Il padre di Ilaria Salis scrive a Mattarella | Smuova il governo Meloni

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nonostante le rassicurazioni presentate dall'avvocato ungherese di, György Magyar, il Tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di domiciliari per, reclusa da 13 mesi in un carcere ungherese con l'accusa di aver aggredito, durante una manifestazione, alcuni...

Continua la battaglia di Roberto Salis per evitare il carcere in Ungheria alla figlia Ilaria , detenuta da 13 mesi a Budapest per l’aggressione a due militanti neonazisti che mai l’hanno denunciata. ... (ilgiorno)

Salis, il padre di Ilaria scrive a Mattarella: "Spero smuova il governo" - L'appello del padre della docente italiana in carcere a Budapest da oltre 13 mesi con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra ...affaritaliani

Caso Salis, sono stati negati i domiciliari | Mattarella chiamato in causa - Sono emerse novità sul caso di Ilaria Salis: il governo ungherese ha negato gli arresti domiciliari in Italia per lei.cronacalive

SALIS, NEVI: DIPLOMAZIA PER RIPORTARE Ilaria IN ITALIA - Roma, 29 mar - “Io non so a cosa si riferisca il padre della Salis nell’appello a Mattarella quando dice che il governo non ha fatto ciò che doveva fare. Antonio Tajani e il governo hanno fatto e stan ...9colonne