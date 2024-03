Il miglior vino rosato al mondo è italiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’Italia continua a raggiungere traguardi importanti al Concurs Mondial de Bruxelles (CMB). Dopo le medaglie all’Abruzzo, tocca al Veneto riscuotere gli onori. Nella sessione dei vini rosati il Bardolino Chiaretto Classico Villa Cordevigo Gaudenzio 2019 dell’azienda Vigneti Villabella è stato insignito del riconoscimento dirivelazione internazionale. Primeggiando tra i più di mille vini rosati degustati e provenienti da tutto il. Vini rosè da tutto ilLa sessione dedicata a questa tipologia di vini ha visto 55 degustatori internazionali riunirsi in Croazia per degustare ben 1205 vini rosati. Le tipologie hanno spaziato da vini fermi a spumanti, provenienti da ben 32 paesi intorno al globo. Solo 13 Gran Medaglie d’Oro sono state conferite ad altrettante etichette, tra cui figura il Bardolino ...

