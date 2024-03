Il Manchester United includerà Greenwood nell’accordo con Bremer?

(Di venerdì 29 marzo 2024) Breaking: Secondo quanto riferito, ilmantiene un forte interesse per il difensore della Juventus GleisonGazzetta dello Sporte un accordo di scambio che coinvolga Masonpotrebbe essere sulle carte durante l’estate. Non è ragionevole aspettarsi che, attualmente in prestito al Getafe, abbia un futuro all’Old Trafford, non dopo tutti i problemi che ha avuto nella sua vita privata. Il suo contratto con loscade nel 2025 e una partenza definitiva dal club è probabilmente l’opzione migliore per entrambe le parti. Un risultato del genere potrebbe potenzialmente piacere anche alla Juventus: ai Bianconeri è stato attribuito l’interesse per l’attaccante 22enne. Si pensa chevalga circa 60-70 milioni ...

Il Manchester United ha chiuso in bellezza prima della sosta per la nazionali, prima battendo l’Everton per 2-0 e poi conquistando un’abbordabile semifinale di FA CUP battendo a sorpresa il ... (infobetting)

Il nome del difensore della Juventus Gleison Bremer rimane sul taccuino del Manchester United per rinforzare il reparto arretrato. Il brasiliano ex Torino è però uno dei cardini della formazione ... (sportface)

Brentford-Manchester United, vista dai bookmakers | Comparazione quote - Brentford-Manchester United, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester United è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla interno a 2.25 su Snai e 2.35 su ...sportpaper

ULTIM’ORA Juventus: obiettivo Greenwood per l’estate - La Juventus potrebbe perdere Gleison Bremer a fine stagione, con il Manchester United interessato. I bianconeri sono anche sulle tracce di Mason Greenwood, attualmente al Getafe, ma un’operazione del ...tuttomercato24

Brentford-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla - Punti preziosi in ballo per il Manchester United. Red Devils a caccia di una vittoria per inseguire un posto in Europa, momentaneamente distante sei punti. La formazione di ten Hag ha vinto l'ultima g ...sportpaper