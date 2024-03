Il Libano nel mirino di Israele | Gallant | Offensiva anche a nord contro Hezbollah

Libano, Meloni gioca a calciobalilla con i militari italiani - Dopo il bilaterale di Beirut con il primo ministro ad interim libanese Najib Miqati, la premier Giorgia Meloni ha chiuso ieri la sua visita in Libano con una visita ai militari italiani della Brigata ...informazione

Israele, ex generale Avivi: "Hamas pericolo anche per Italia, operazione Rafah inevitabile" - Nel frattempo in Cisgiordania è nato il nuovo governo palestinese ... "Fratellanza musulmana un pericolo per tutto l'Occidente" La premier italiana Giorgia Meloni si è recata in Libano per la prima ...adnkronos

Pasqua: mons. Gianotti (Crema), “possa diventare un annuncio di pace offerto a tutti” - a Mosca e in Siria e in Libano, nel Sahel o nello Yemen, su tutte le rive di tutti gli oceani…”, afferma il presule. “Ci ostiniamo a sperare che la Pasqua possa diventare un annuncio di pace offerto a ...agensir