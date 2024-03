Il Genoa pensa a un super colpo per il centrocampo | idea a sorpresa dal Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di riflessioni in casa, con diversi giocatori pronti a partire in estate. Ilad un centrocampista azzurro per mettere a segno un importantedi mercato. Ilin estate dovrà cambiare pelle. La stagione sin qui disputata è nettamente al di sotto delle aspettative. Molti giocatori sono finiti sotto la lente d’ingrandimento del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale è chiamato a rifondare quasi completamente il roster di calciatori in vista della stagione 2024/2025. Tra i vari acquisti del mercato azzurro, nessuno ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Su tutti Jesper Lindstrøm, considerato vero e proprio oggetto misterioso della rosa allenata prima da Garcia e Mazzarri, e ora da Calzona. Gli innesti apportati nella sessione di mercato invernale di gennaio non ...