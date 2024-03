Il commento dopo il match E’ il ventesimo punto in 10 partite Una vittoria sofferta ma meritata»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Tre punti fondamentali per la tranquillità in classifica. Ho visto una squadra che ha voluto vincere questa partita, pur dovendo soffrire in alcuni momenti, come era prevedibile contro un’ottima squadra come il Sangiuliano City". E’ molto soddisfatto del comportamento dei suoi Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato, che a fine partita elogia tutti i giocatori biancazzurri: "Venivamo da un derby che ci ha portato via energie mentali e fisiche giocato pochi giorni fa. A livello di organico non eravamo messi benissimo – insiste il tecnico laniero –. Siamo stati bravi a saper soffrire con compattezza in determinati momenti dele poi le occasioni più ghiotte probabilmente le abbiamo create noi in contropiede. E’ il 20esimofatto dai ragazzi in 10senza subire gol da quattro gare". Tutto molto positivo per il Prato a ...