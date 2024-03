“Il 63% dei bimbi è straniero” Gli italiani costretti a fuggire

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Fissare un tetto rigoroso nella presenza di stranieri nelle classi scolastiche, condizione basilare per assicurare dignità educativa ed evitare la vera e propria discriminazione nei confronti dei nostri giovani, è una battaglia che combatto da 7 anni, da quando mi sono insediata come sindaco. Anche in questo campo Monfalcone è il paradigma delle conseguenze disastrose che si determinano quando prevale l’ideologia di sinistra, sempre pronta a giustificare e a imporre modelli assurdi a favore degli stranieri e a danno dei nostri concittadini. Consentire il prevalere in una classe degli alunni stranieri è anche una dimostrazione dell’arroganza delle pretese di egemonia del processo di islamizzazione che si traduce come è avvenuto a Pioltello a chiudere la scuola nel giorno del Ramadan. Bene quindi, il ministro dell’istruzione Valditara che si propone di garantire la maggioranza di ...