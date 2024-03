I tre giorni del condor | se il nemico è tra i buoni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) I TREDELIris ore 23.25 Con Robert Redford, Faye Dunaway e Cliff Robertson. Regia di Sydney Pollack. Produzione USA 1975.Durata: 1 ora e 57 minuti. LA TRAMA Joseph Turner, nome in codiceè un qualunque impiegato della CIA. Un giorno fa la pausa pranzo e al ritorno in ufficio trova tutti i colleghi uccisi. Lui chiede soccorso ai superiori, ma s'accorge presto che agli alti gradi qualcuno gioca sporco. Sfugge a una serie di altri attentati e intanto indaga su chi lo vuole morto. Lo troverà e intanto troverà qualcuno che ucciderà per lui. PERCHE' VEDERLO Perchè è uno dei più bei film di spionaggio degli anni 70 e forse quello che descrive meglio la psicosi nata dalla strategia della tensione. La guerra fredda sta finendo, ma ilsi celava tra le frange impazzite ...