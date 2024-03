I test alle toghe proposti da Nordio sono una stortura logica e intellettuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Le affermazioni del ministro, volte a sottoporre la magistratura ad una serie dipsicoattitudinali come elemento predittivo della capacità di vestire la toga, sembrano celare un atavico desiderio della politica di tenere sotto controllo uno dei poteri cardine dello Stato, quello giudiziario. Non si creda che questa pulsione padronale sia un’esclusiva delle destre, le quali la espressero forse in maniera più netta specie nel periodo del berlusconismo. Anche il mondo della sinistra non è immune dal fascino della mordacchia, malcelato da affermazioni quali ‘esprimiamo massima fiducia nella magistratura’ rilasciate da esponenti della gauche intenti a mascherare la rabbia e l’imbarazzo nell’essere stati presi con le mani nella marmellata. La verità è che il potere giudiziario deve essere libero e non addomesticabile, non soggetto ad alcun ...