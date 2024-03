I quindici miloni in cassa? Presto li useremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Conto corrente del Comune a fine febbraio con 6 milioni vincolati e 15 disponibili, ma inutilizzati mentre le strade sono piene di buche e, inoltre, dati delladiversi nei documenti dell’amministrazione. Dopo le accuse di Dimitri Papiri, che pone anche il dubbio di un Comune che non mette mano alla borsa per la quantità di crediti inesigibili che conserva in pancia, parla l’assessore alle finanze, Claudio Morresi: "Il dato digiusto da considerare al 31 dicembre 2023 è quello di 21.693.561 euro, che sta nel piano esecutivo di gestione". Quattro somme diverse indicate negli atti emessi dal Comune, addirittura nel bilancio di previsione solo 13 milioni di euro. Come lo spiega? "Quando a novembre abbiamo iniziato a predisporre il bilancio di previsione è stata ipotizzata quella cifra, lasciata inalterata perché il personale ha poi ...