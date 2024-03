I pronostici del weekend 30-31 marzo | Serie A e campionati esteri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 29 marzo 2024) Idel: finita la sosta per le nazionali tornano in campoA, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League. La sosta per le nazionali è ormai alle spalle, tornano finalmente in campo neltutti i principalieuropei:A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League. Gli allenatori di Manchester City e Arsenal, Guardiola e Arteta (LaPresse) – IlVeggente.itTra le big a caccia del successo in giro per l’Europa le principali favorite sono il Liverpool in Premier League contro il Brighton e il Barcellona nella Liga spagnola contro il Las Palmas. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Bayer Leverkusen-Hoffenheim e Bayern Monaco-Borussia Dortmund di Bundesliga e Tottenham-Luton Town di Premier League. Le altre ...