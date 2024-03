I piani dell’Europa sull’immigrazione

Israele, ex generale Avivi: "Hamas pericolo anche per Italia, operazione Rafah inevitabile" - Un momento molto complicato per Israele sul piano delle relazioni internazionali ... tutto il Medio Oriente e non è interesse né di Israele né dell'Italia né dell'Europa o degli Usa. Se vogliamo ...adnkronos

Laureati italiani: colmare il divario con l’Ue - Secondo dati EUROSTAT, l’ufficio di rilevazione statistica dell’Unione europea, solo il 28% dei cittadini italiani nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni è ...ilmessaggero

CIA Agricoltori Italiani Puglia esprime soddisfazione per la proposta di revisione della PAC - CIA Agricoltori Italiani Puglia auspica che nell’ultima riunione della plenaria del Parlamento Europeo in programma per il 24 aprile non ci siano emendamenti e che vengano approvate proposte che ...ilikepuglia