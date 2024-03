I giocatori del Bologna Fc in visita dai bambini del Bellaria | applausi | abbracci e peluche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 - Una giornata di festa nella struttura di Bimbo Tu all’Ospedale, dove a fareai piccoli pazienti ricoverati sono arrivati idelcalcio. Un regalo immenso, proprio sotto Pasqua, per i, che hanno accolto a braccia aperte Lorenzo De Silvestri, Giovanni Fabbian, Joshua Zirkzee e Stefan Posch. I loro idoli in carne e ossa hanno consegnato idell’iniziativa ‘tifa per i’, firmando anche autografi e cartoncini. Dopo la tappa al, i calciatori si sono diretti verso Pass, la struttura d’accoglienza di Bimbo Tu a San Lazzaro, dove hanno incontrato i piccoli ospiti e le loro famiglie. Anche qui la gioia è incontenibile: ...