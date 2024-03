I comuni dove la tv non si vede | 5 milioni di italiani senza la Rai

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo aver lanciato la mappatura delle aree del nostro Paesesegnale telefonico, l’Unione Nazionale dei, delletà e degli Enti Montani (Uncem) ha recentemente avviato un progetto per mappare le aree italiane in cui il segnale televisivo è assente. L’appello si rivolge ai cittadini che abitano in aree montane e rurali affinché segnalino i luoghila ricezione televisiva è carente o del tutto mancante, per poter intervenire con investimenti e quindi azioni da parte del Governo, ma anche interventi dei broadcaster. “Serve un piano nazionale per coprire tutte le aree montane. Tutta l’Italia, anche quella più interna, remota, rurale, impervia”, ha sottolineato il Presidente Uncem Marco Bussone. 5diRai Secondo quanto riferito da ...