Hockey Symbol | che carattere Breganze ko nel finale

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sembra proprio che quest’anno, per laAmatori ci sia da soffrire, nel bene, come nel male: nel recupero di mercoledì sera a, la squadra modenese è riuscita a vincere come si auspicava, ma segnando la rete della vittoria per 3-2 solo a diciotto secondi dalla sirena, dopo una gara condotta tutta all’inseguimento di un VenetaLab irriverente, che confermandosi ottima formazione, sembrava intenzionato ad infliggere ai gialloblù una seconda beffa, dopo la gara d’andata. È stato Enrico Pochettino a rubar palla su una ripresa del gioco dei vicentini, pochi secondi dopo l’ennesimo miracolo del portiere Luca Moncalieri che annullava un tiro diretto del, che sorprendeva la difesa di casa molto ferma, con un affondo che regala allaAmatori tre punti preziosissimi, che la portano al quarto posto in ...

Hockey. Symbol, occasione recupero. Sfida in casa del Venetalab - Archiviato non senza qualche rimpianto il weekend di Coppa Italia di Forte dei Marmi, con Symbol Amatori e Pico Mirandola fuori solo ai tempi supplementari, l’Hockey modenese torna a pensare al ...ilrestodelcarlino

Hockey. Symbol Amatori, sono quattro giorni decisivi. Si parte con la Final Four di Coppa Italia di A2 - La Symbol Amatori Modena affronta una 'quattro giorni' decisiva con la Final Four della Coppa Italia di A2 e il recupero di campionato contro il VenetaLab. Prima sfida contro la Decom Roller Matera, s ...ilrestodelcarlino

RELEASE: Oilers to host South Asian Celebration - The inaugural South Asian Celebration will take place Thursday when the club hosts the Buffalo Sabres at Rogers Place to embrace and honour the vibrant and diverse culture of Oil Country's South Asian ...nhl